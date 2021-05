Beppe Bergomi ha analizzato la chiave tattica di Juve-Inter: "La Juve ha fatto una buona gara e si è adattata all'avversario. Ha fatto una mossa intelligente mettendo Kulusevski su Brozovic per non farlo giocare, poi stava lì e ripartiva. Io penso che questa squadra quando ha in campo Cuadrado e Danilo ha gamba, e se ha i due centrali dietro concentrati può fare una partita d'attenzione facendo male anche con meno costruzione e palleggio. Contro l'Inter non mi è dispiaciuta".