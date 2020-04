Sono già passati dieci anni dalla morte di Maurizio Mosca, storico volto del calcio in tv. Un giornalista ironico, scanzonato, che manca a tutti noi per il modo tutto suo di comunicare. Un pezzo di storia della tv e del calcio italiano che in questi giorni è stato ricordato da tutti.con le sue cinque perle di fronte alle telecamere, una di queste riguarda Del Piero e una bestemmia...