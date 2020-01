Nessuno si è dimenticato dell'elastico sensazionale di Dougtlascosta contro l'Ajax in Champions e l'accont ufficiale della Champions League ha fatto rivedere il suo clamoroso gesto tecnico, condividendolo come Gif con un tweet. Costa che nel post partita di coppa italia ha anche dichiarato ai giornalisti in zona mista: “Non sono vicino al 100 per cento ma era importante iniziare a sentire certe situazioni e in poco tempo credo che arriverò al top. Se sto been gioco come voglio e mi diverto in campo. Indipendentemente dall’idioma credo che nel calcio ci sia una sola lingua, quello che conta è dare il massimo quando vieni chiamato in causa”.