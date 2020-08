5









A ventiquattr'ore dalla sfida con il Lione, Cristiano Ronaldo già sente quella musichetta in sottofondo. E si esalta. La Champions come seconda casa, i record sono ordinaria amministrazione per lui. Il portoghese vuole trascinare la Juve nel ritorno degli ottavi ribaltando lo 0-1 dell'andata, nelle serate come quella di domani CR7 ha sempe una marcia in più. Si carica e non ce n'è per nessuno. Per informazioni chiedere al Cholo Simeone e al suo Atletico Madrid, che un anno fa - proprio agli ottavi di Champions - pensavano di avere già un piede nei quarti grazie al 2-0 al Wanda Metropolitano. Già, poi una tripletta di Ronaldo al ritorno li ha buttati fuori. Perché Cristiano è l'uomo della Champions, giocatore più forte al mondo che quando la squadra è in difficoltà se la mette sulle spalle da trascinatore vero. Come? A suon di gol, chiaro. Sono 129 in Champions (compresa quella ai preliminari con lo Sporting), nessuno come lui: contro il Lione insegue la cifra tonda. Record su record, nuovi primati da raggiungere: -1 alla gara con il Lione, Cristiano è già in clima prepartita.



