Ci sono giocate che magari vengono messe in un cassetto di ricordi da non riaprire troppo spesso, perché avvenute in partite finite male per la Juventus. Ma sono signore giocate, che meritano tutta la ribalta del caso. Così ha pensato oggi la Uefa. O meglio, chi gestisce il profilo Twitter ufficiale della Champions League, che ha pubblicato il video da più angolazioni della parata di Gigi Buffon sulla torsione di testa di Pippo Inzaghi nella finale di Champions League del 2003, poi persa contro il Milan ai calci di rigore.

Sullo steso profilo Twitter potete trovare altre grandi parate di Buffon nella massima competizione europea