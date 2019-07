La Juventus sta per chiudere l'affare più ricco della propria estate di mercato, nonché terzo più esoso di sempre dopo i 105 milioni di euro per Cristiano Ronaldo dal Real Madrid e dopo i 90 per Gonzalo Higuain dal Napoli. Matthijs de Ligt costerà tra i 70 e i 75 milioni ai bianconeri, con l'Ajax che si è ormai convinto della cessione e il difensore classe '99 pronto a sbarcare a Torino tra questa sera e domani. Una grossa mano per sistemare in prospettiva le casse bianconere è pronta ad arrivare non soltanto dalle cessioni, ma anche dai primi introiti assicurati dalla nuova edizione di Champions League, in vista della prossima stagione.



CHE GUADAGNO! - Come scrive Calcio e Finanza, la Juventus è pronta a incassare ben 59.8 milioni di euro garantiti dalla partecipazione alla massima competizione continentale: ai 15.25 milioni di market pool derivanti dalla distribuzione di quanto incassato dai diritti TV in Italia, si aggiungono i 29.8 milioni per il ranking storico e i 13.4 milioni divisi tra i 10 per il piazzamento al primo posto nello scorso campionato e i 3.4 milioni di cifra minima per i risultati ottenuti nella prossima Champions. Quasi 60 milioni garantiti, cui andranno aggiunti gli eventuali 9.5 per gli ottavi di finale, i 10.5 per i quarti, i 12 per le semifinali e i 15 per la finale di Istanbul.