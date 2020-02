La Champions ai tempi del #Coronavirus: tifosi con le mascherine all’entrata dello stadio per #OLJuve pic.twitter.com/JLpXUbVWQT — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 26, 2020

La Champions ai tempi del Coronavirus. Come? Con le mascherine. Anche in Francia allerta massima per prevenire il virus che sta destabilizzando quasi tutto il mondo. In Italia l'allarme è già scattato da qualche giorno, e così alcuni tifosi hanno deciso di presentarsi "attrezzati" per seguire Lione-Juve con più sicurezza. Non è stato imposto l'obbligo, ma anche alcuni addetti alla sicurezza hanno deciso di indossare la mascherina. Tutto nella norma, situazione sotto controllo e nessuna emergenza. Solo qualche mascherina in più.