. Ecco la cifra totale dei premi che la UEFA distribuirà ai 32 club partecipanti alla massima competizione europea. Calcio e Finanza, dopo aver preso visione dei documenti ufficiali, svela la suddivisione delle entrate nette disponibili per i club:- il 25% destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro)- il 30% destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro)- il 30% assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro)- il 15% relativo alle quote variabili legate al martek pool (300,3 milioni di euro)Considerata questa suddivisione, ciascuno dei 32 club che si qualificheranno per la fase a gironi riceverà 15,64 milioni di euro (acconto 14,8 milioni, saldo 840mila euro). Per ogni partita si riceveranno 2,8 milioni a vittoria e 930mila euro a pareggio: gli importi non distribuiti (930mila euro per pareggio) verranno raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie.I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno:- 9,6 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale- 10,6 milioni di euro per la qualificazione ai quarti di finale- 12,5 milioni di euro per la qualificazione alle semifinali- 15,5 milioni di euro per la qualificazione alla finale- 4,5 milioni di euro per la vittoria in finale.