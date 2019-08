di Andrea Menon

Che succede in casa Juve? E' da poco iniziata l'ultima settimana di calciomercato, quella decisiva, quella che porterà delle cessioni tra le fila bianconere, che altrimenti resteranno sovraffollate e con qualche esubero di troppo. In attacco due sono i profili in lizza per lasciare Torino, Mario Mandzukic e Paulo Dybala, con l'argentino al centro dell'interesse del Psg in caso di addio a Neymar e il croato che vorrebbe il ritorno al Bayern Monaco. Anche a centrocampo c'è un interprete di troppo, con la Juve che preferirebbe trovare un accordo per far partire Matuidi - schierato però titolare nell'ultima gara -, ma ascolta tutte le proposte, anche quelle che coinvolgono nomi come Pjanic ed Emre Can, oltre a Bentancur. E non è finita qui, perché anche in difesa un giocatore è destinato a salutare. E qui ci soffermiamo un po' di più.



RUGANI E DEMIRAL - In questo caso la situazione è stata messa ben in chiaro dalla Juventus, sia privatamente con le parti in causa, sia pubblicamente. E' Daniele Rugani l'indiziato, il centrale destinato a salutare la Juve. Tra i 5 profili, infatti, il club ha scelto il classe 1994 come quello giusto da lasciar andare, con la Roma interessata e in trattativa ormai da qualche settimana. Un affare ancora bloccato, che però può risolversi nelle ultime ore del mercato. Lui e non Demiral, arrivato ai primi di luglio a Torino e più volte definito incedibile dalla Juventus. Servono cifre davvero importanti per vacillare questa certezza, almeno superiori ai noti 40 milioni di euro di cui si parlava un mese fa, posti anche come deterrente per le pretendenti. E al momento non ce ne sono. Demiral ha convinto tutti alla Juve, che ha già scelto chi cedere.