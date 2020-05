Barcellona ma non solo per. La Juve è stata chiara: una trattativa con gli spagnoli si può sbloccare solo con l'inserimento del brasiliano Arthur Melo. Ecco che allora il Chelsea prova a superare il Barça nella corsa al centrocampista bosniaco: i Blues sono pronti a mettere sul piatto uno tra Emerson Palmieri e Jorginho, due veri e propri pallini di Maurizio Sarri, che andrebbero a rinforzare la Juve in due ruoli nei quali l'allenatore avrebbe bisogno di alternative.