La Juventus ha ceduto Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, dopo averlo acquistato dall'Ajax. L'obiettivo dei bianconeri era proprio quello di generare una plusvalenza in modo da avere nuovo denaro spendibile sul mercato per nuovi innesti. La plusvalenza dalla cessione del difensore olandese è di 32.412.000. Non è però il migliore della storia della Vecchia Signora, a comandare la classifica c'è Paul Pogba. In gallery la top 10 delle plusvalenze di Madama negli anni.