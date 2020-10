4









La Juve cambia faccia, Ppirlo rivoluzione il centrocampo per il Crotone. Porte girevoli lì in mezzo: fuori Rabiot e McKennie, dentro Bentancur e Arthur. Quantità e qualità, palleggio e inserimento. Caratteristiche che l'allenatore ha cercato nei primi due rimanendo deluso contro i giallorossi: l'americano non può fare il regista e l'ha dimostrato proprio all'Olimpico, l'ex Psg si è fatto espellere annullando - per ora - tutto quello che di buono aveva fatto nel finale della stagione scorsa.



BENTANCUR - Così sabato sera Pirlo punterà sulla solidità di Bentancur e l'imprevedibilità di Arthur. Rodrigo è uno dei punti fermi della Juve: oggi e domani. La Juve punta forte sul classe '97 e ha già respinto gli assalti di Barcellona e Atletico Madrid con il contratto rinnovato un anno fa fino al 2024. Poco più di mezz'ora totale nelle prime due partite per Benta, subentrato sia contro la Samp che con la Roma. Pirlo l'ha detto: vuole fare qualche esperimento perché non ne ha avuto tempo nel precampionato. Ora però si punta sulle certezze, e una di queste si chiama Rodrigo Bentancur, che quest'anno può definitivamente esplodere dopo l'ottima stagione con Sarri in panchina. ARTHUR - Vicino a lui, come detto, la novità Arthur. Il brasiliano si avvia verso il debutto da titolare contro la Juventus dopo la mezz'ora giocata contro la Roma. Titolare col Crotone ma probabilmente anche per gran parte della stagione, lui e Bentancur dovrebbero essere le prime scelte di Pirlo per la mediana. Rispetto a Rabiot Arthur garantisce più inserimenti e fantasia, è un giocatore in grado di trovare la giocata decisiva in qualsiasi momento e mettere un compagno davanti alla porta. Un colpo sottovalutato. Chiaro, avrà bisogno di adattarsi al calcio italiano e non va bocciato a priori se non dovesse convincere fin da subito, Pirlo lo sa e contro il Crotone gli darà la prima chance da titolare. Vicino a Bentancur, per una mediana bianconera completamente rivoluzionata.