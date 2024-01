Georginaha attirato l'attenzione recentemente per aver celebrato il suo compleanno alle Maldive senza la presenza di Cristiano Ronaldo, optando per un soggiorno di lusso presso l'hotel Joali Maldives. Secondo fonti riportate da Semana, Georgina avrebbe coperto tutte le spese del viaggio per sé, i figli e le sue amiche.Nonostante l'assenza di Ronaldo a causa di impegni lavorativi, è stato coinvolto nella celebrazione attraverso una videocall con Georgina nel giorno del suo compleanno, come mostrato in una sua Instagram story.