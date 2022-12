Apre così il Corriere dello Sport, che spiega come alla Juve abbiano finito il tempo degli azzardi, ma anche di come ci sia voglia di puntare sul sicuro. E, si legge, "la tanto celebrata discontinuità, parola presente nel comunicato della Exor diffuso subito dopo l’azzeramento novembrino del CdA, si articolerebbe quindi su un ritorno al passato vincente di Andrea Agnelli. Vietati i voli di fantasia, repulisti generale e avanti con concretezza e rapidità: queste le linee guida dettate da John Elkann e chiaramente assimilate da Gianluca Ferrero, l’uomo dei conti al quale è stata appena consegnata la presidenza".Quindi, primo nome Beppe Marotta, come raccontato nei giorni scorsi, che sarebbe lusingato da tanta ritrovata e diffusa popolarità. "All’Inter - si legge - sta bene, dicono:Le difficoltà finanziarie del Gruppo Suning sono note a (quasi) tutti, in particolare a chi - come lo stesso Marotta e il ds Ausilio - da troppo tempo è condannato a fare le nozze coi fichi secchi per garantire la competitività della squadra". Ed è anche molto apprezzato da sempre dalla tifoseria juventina. Insieme a lui il popolo bianconero sogna il ritorno di Del Piero, e se dipendesse da Ferrero, Del Piero sarebbe già stato convocato, ma in questo momento ci sono altre urgenze. Questa la base e poi? Antonio Conte, che in questi giorni dovrebbe discutere con la proprietà del Tottenham l’eventuale rinnovo. Tutto in questo caso dipenderà da Allegri, che ha ancora due anni e mezzo di contratto e oggi si ritrova in possesso dei pieni poteri sulla parte tecnica. Apprezzatissimo tanto da Elkann quanto da Marotta, sa che tutto sarà comunque legato ai risultati.