La decisione delè un punto per la Juventus. Ecco, perché è così importante, oppure è davvero importante la lettera? Racconta Gazzetta: per la Federcalcio era un atto “pre provvedimentale” e interno, quindi non c’erano gli estremi per l’acquisizione da parte degli avvocati, per le difese invece l’inizio dell’indagine e quindi l’inchiesta della procura federale avrebbe violato i tempi procedurali. Il TAR è intervenuto per sancire che si tratta di un “contenuto provvedimentale almeno implicito”. Un punto per la Juve insomma, anche se il valore di questo punto è tutto da stabilire. Certo ora la Covisoc dovrà consegnare agli avvocati difensori il famoso documento entro sette giorni.