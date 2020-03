Il momento è particolare, ma per Cristiano Ronaldo è anche tempo di dare rassicurazioni. Sia per la situazione relativa a sua madre - colpita da un ictus soltanto due giorni fa -, sia per il suo impegno con la Juventus. Che è 'garantito', parola proprio di CR7. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha voluto rilasciare su Instagram il suo messaggio di tranquillità e concentrazione verso la super sfida con l'Inter: "Il nostro meglio è garantito". Ma non scontato: Cristiano, con la massima forza di cui dispone, tornerà a pensare esclusivamente al calcio giocato.