Dopo aver trascorso praticamente tutta la sua adolescenza, l'ex bianconero Sebastian Giovinco è tornato a Vinovo a fare visita a quello che è stato il suo passato. La Formica Atomica ha poi voluto suonare la carica per i ragazzi della Next Gen, attraverso un video pubblicato sui canali social della Vecchia Signora.'Ciao ragazzi, sono tornato qui a Vinovo per ricordarmi da dove sono arrivato. Volevo farvi un grosso in bocca al lupo, credeteci sempre'.