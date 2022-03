Nel giorno di, semifinale dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali in Qatar,ha voluto mandare un messaggio motivazionale agli azzurri attraverso il proprio profilo Instagram: "Trasformare una passione in un lavoro ed in uno scopo (come è successo a me!) - ha scritto pubblicando un selfie - è una cosa rara ed un privilegio assoluto. Quando succede contano solo due cose: essere grati e lavorare ogni giorno per andare oltre i propri limiti.. Forza Italia! Forza Ragazzi!".