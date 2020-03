Lo slittamento dell'Europeo dal 2020 al 2021 ha fatto sorridere, che sta recuperando dalla rottura del legamento riportata a metà gennaio all'Olimpico contro la Roma. Se l'Europeo si fosse giocato a giugno prossimo il difensore della Juve e della Turchia non avrebbe fatto in tempo a tornare in forma, ma con le nuove date Merih ha iniziato la corsa contro il tempo: "EURO2021 soon" ha scritto in maiuscolo con un tweet sul suo profilo accompagnato da una gif nella quale cammina fiero a testa alta con la maglia della Turchia strappata alla fine di una partita.