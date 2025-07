La carica di Conte: 'Da allenatore ho spodestato Juventus, Inter e Milan dal trono dello Scudetto'

Getty/Calciomercato

Le parole di Conte

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa a Dimaro per presentare la nuova stagione del Napoli, con gli azzurri che partiranno con l'intenzione di difendere lo Scudetto conquistato nella scorsa sragione. Di seguito ecco le sue parole.HO SPODESTATO JUVE, INTER E MILAN - " "Da allenatore in Italia sono riuscito a spodestare dal trono dello Scudetto le tre big italiane, è motivo di orgoglio sicuramente. Quando porti lo Scudetto sulla maglia parti favorito tra i favoriti, è inevitabile e questo noi lo dobbiamo sapere benissimo. Due stagioni fa con lo Scudetto sulla maglia abbiamo fatto una stagione in cui siamo arrivati decimi. Questa esperienza deve dare un po' di forza a tutti, a tutto l'ambiente, per capire che non sarà semplice e non sarà facile quest'anno. Dobbiamo essere molto compatti e molto uniti. Le cose comunque non saranno mai facili, in assoluto".

LA CHAMPIONS - "Per me e per la squadra sarà stimolante tornare in Champions. Se faccio fatica in Europa? Vi chiedo se sapete quante annate ho fatto in Europa. Ne ho fatte 6, prendendo sempre squadre che l'anno prima non facevano la Champions. Posso capire che mi si chiedano i miracoli, ma ci sono dei fatti che non possono essere tralasciati. In Champions devi fare un percorso, io devo avere pazienza e devo stare in un club per più anni, perché il percorso in Champions lo costruisci in più anni. Se dovessi trovare una pecca nella mia carriera è quella di non aver avuto la pazienza di restare nello stesso club per molti anni. Perché avrei avuto la possibilità di giocare più volte in Champions, perché veramente sono poche sei volte per me. Io sono il primo ad essere stimolato, ma con i nostri parametri la lotta è impari rispetto alle altre squadre. lo sto guardando anche un po' il mercato che fanno i club stranieri, andiamo a botte di 70, 80, 100 milioni spesi per ogni acquisto. Noi sappiamo chi siamo, ma sappiamo anche quali sono i nostri limiti... ed è giusto che li rispettiamo. Incassiamo un quinto rispetto a tante squadre europee: sedersi in pole position significa andare in questo tipo di situazioni. Dobbiamo cercare con ciò che abbiamo a disposizione di fare del nostro meglio e dare fastidio a tutti. Quest'anno dobbiamo dare fastidio in Serie A, Champions, Supercoppa e Coppa Italia. Saremo armati, questa deve essere una cosa che tutti devono sapere".