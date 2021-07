Premiato dal sindaco di Livorno Luca Salvetti per la vittoria dell'Europeo,manda un messaggio: "Voglio alzare ancora qualche coppa perché l’appetito vien mangiando… indossare la maglia senza scudetto sarà uno stimolo in più”. Carico, carichisssimo il capitano della Juve, che annuncia anche la data del rientro a Torino: "Lunedì sarò felice di essere a Torino e di ricominciare. Il contratto? Allegri e Agnelli sono stati esaurienti”.- Al momento Chiellini è ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juve lo scorso 30 giugno. Da quel giorno il difensore ha finito l'Europeo - da protagonista - e poi è andato in vacanza insieme a Bonucci. Per questo, non c'è stato il tempo materiale di firmare il rinnovo del contratto per un'altra stagione, fino al 2022, che arriverà probabilmente nei primi giorni di agosto, subito dopo il suo ritorno alla Continassa.