Giornata d'allenamento per Bonucci, che vuole farsi trovare pronto in vista del ritiro di lunedì 24 che darà il via alla nuova stagione. Il difensore bianconero ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram mentre pedala sulla cyclette: "Restart" ha scritto Leo, che non vede l'ora di tornare in campo dove quest'anno potrebbe ritrovare il suo compagno di sempre Giorgio Chiellini. Sarà comunque una Juve rivoluzionata, almeno in panchina, dove Andrea Pirlo è atteso all'esordio assoluto nel nuovo ruolo da allenatore.



