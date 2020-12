Giornata di vigilia per la Juventus, che domani affronterà la Dinamo Kiev in Champions. Gara più utile per il morale che per la classifica, dove i bianconeri sono dietro al Barcellona ma si sono già qualificati per gli ottavi dopo sole quattro partite. Massimo risultato con il minimo sforzo, ora però serve un segnale importante dopo il pareggio di Benevento. Nella giornata di oggi i giocatori bianconeri si sono caricati con dei post motivazionali sui loro profili social.



Sfoglia la gallery per vedere tutti i messaggi dei giocatori della Juve