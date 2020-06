Bianconeri,

Ci siete mancati.

Ma è quasi arrivato il momento di tornare insieme.

Combatteremo per voi.

Ruggiremo per voi.

E come potete immaginare, siamo pronti. We are ready.

Ready for sport again.



La Juve è pronta. Carica. Non vede l'ora di tornare in campo. Manca poco, domani sera si riparte con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (1-1 all'andata). Lo Stadium sarà vuoto ma i giocatori non hanno dubbi: "- si legge sulle pagine social dei bianconeri che hanno pubblicato il nuovo spot Adidas - Combatteremo per voi. Ruggiremo per voi. E come potete immaginare, siamo pronti".