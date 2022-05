Le parole a ilBianconero di Sofia Cantore:"Il professionismo? Secondo me un punto di partenza. Sono molto felice perché poter dire che essere una calciatrice è il mio lavoro è sempre stato il mio sogno. Ci sono ancora degli aspetti da definire e sono curiosa di capire ciò che effettivamente sarà. Il mio timore è che per alcune società sia economicamente insostenibile, ma lo vedremo in futuro".