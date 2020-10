1







di Andrea Menon

Ore 2.33. Squilla il telefono, si accendono le luci, dall'altra parte della videocamera ad attenderci c'è un visino dolce, soffice, nuovo al mondo. Si chiama Margherita e i minuti trascorsi dal suo primo gemito sono appena 57'. Con lei mamma e papà, felici, con uno stanco sorriso, provato dalle fatiche di queste prime ore da genitori, segnato dai mesi trascorsi. E' un piccolo momento che fa breccia nella notte, che attendi per nove mesi, ma che ti sconvolge la vita, ti ribalta pensieri e sentimenti, li mescola in un vortice di una forza dirompente. Margherita è già bellissima, ma è soprattutto il segno del sorriso da ritrovare. è speciale come lo sono tutti i bambini, ma in questo caso un po' di più.



Che ci si creda o meno, su di lei veglia una stella, una buona stella. C'è davvero, da qualche mese ha trovato il suo posto, vicino al Grande Carro e ha anche un nuovo nome, quello di un uomo che è sempre stato guida. Il nome di un papà oggi nonno, che Margherita una volta l'ha vista, ritratta nella sua prima ecografia. La prima e unica volta, a marzo, prima che le vite del mondo intero venissero completamente rovesciate e che "coronavirus" diventasse la parola più utilizzata in questo secolo. A papà è bastato un attimo per innamorarsene già allora, con quello sguardo sognante spezzato presto, ricco di quelle gioie che da aprile cercano insistentemente un nuovo proprietario. Sparse qua e là, già si ritrovano nel primo luccichio dello sguardo di Margherita e nello spendere di quella stella che nei suoi occhi si riflette.



Oggi, per noi qui, è un giorno nuovo, di vita e di ripartenza. E pensare a come la nostra buona stella avrebbe passato questo giorno è inevitabile. Tra una foto e l'altra del nuovo sorso di vita senza dubbio, con quell'entusiasmo inimitabile, aspettando anche la sua Juve, che scandiva il calendario delle uscite, delle cene con gli amici o che, in casi eccezionali, si poteva anche guardare in replica, di notte. Impossibile perdersi un minuto. Oggi, poi, nella prima della Juve europea di Pirlo, che sarebbe stato tanto smanioso di scoprire, di sfogliare e che avrebbe voluto veder vincere, oggi per rendere la festa ancor più grande e a maggio. Un bicchiere di buon vino ad accompagnare il fischio d'inizio, la Juve e una nuova Margherita da ammirare: la gioia in quel cuore enorme, rigorosamente bianconero.