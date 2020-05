Pronti, partenza, via. La Bundesliga e la Zweite Bundesliga, la seconda divisione tedesca, sono pronte a ripartire da metà maggio. A questa dichiarazione della cancelliera Angela Merkel non si è fatta tardare la decisione della Lega, che come riporta la Gazzetta dell Sport, ha individuato nel 15 maggio la data utile per far tornare a rotolare il pallone negli stadi della Germania. “Grati della decisione, accettiamola con umiltà” e “Tuteleremo giocatori le famiglie” le parole di Rummenigge, ad del Bayern Monaco e di Watzke, dg del Dortmund, rispettivamente primi a secondi in classifica di Bundesliga, che freme per riprendere con le giuste misure mediche. Inoltre, la maggior parte delle squadre si sta allenando dal 6 aprile, per cui la condizione atletica dei giocatori sarà ottimale, al pari di una preparazione estiva



TAMPONI - Come si legge sul quotidiano “uno dei principi fondamentali del protocollo è la somministrazione frequente di tamponi a tutti il gruppo, anche alla vigilia della partita, con risultato a sei ore dal via. Se un giocatore risulta positivo, non deve automaticamente andare in quarantena, tutta la squadra, ma viene formata una sotto-categoria di persone a contatto con il positivo e questa categoria verrà sottoposta a sorveglianza. Ma in certi casi possono decidere le autorità regionali, e qui sta il dilemma perché ogni Leander ha regole proprie”.