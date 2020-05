Il calcio tedesco riparte. Non c'è ancora l'ufficialità, che però è attesa a breve. Secondo l'anticipazione del ​Süddeutsche Zeitung è arrivato infatti l'ok da parte del governo: la Bundesliga e la Bundesliga 2 (la serie b tedesca) torneranno in campo a metà maggio, a porte chiuse. E' attesa in giornata una dichiarazione della Cancelliera Angela Merkel. Il campionato tedesco è quello che ha chiuso dopo di tutti per il coronavirus, ma è anche quello che ripartirà prima. In Serie A sono attese novità nei prossimi giorni: la valutazione del protocollo del Cts sarà decisiva a stabilire se si ripartirà o meno.



"Il capo del governo tedesco Angela Merkel ha confermato: La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio. Ovviamente bisognerà farlo seguendo le adeguate norme igieniche".