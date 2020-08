3









Stanno facendo il giro del web le presunte dichiarazioni di Mbappé dopo la vittoria del PSG contro l'Atalanta. Dichiarazioni che tirano in ballo anche la Juventus e gli arbitri italiani. Si tratta però di una bufala messa in rete da qualcuno che non ha di meglio da fare. Queste le parole riportate che però non trovano conferma. Mbappé non le ha mai dette: “Quella di ieri è stata una partita davvero tosta, l’Atalanta ha difeso bene e nel primo tempo è stata sempre pericolosa. Devo ammettere che dalla panchina ho sofferto tanto. Credo il loro mister abbia fatto un lavoro incredibile con quei giocatori, De Roon sembrava Vieira. Non mi aspettavo fosse così tosta affrontarli, infatti non capisco come sia possibile che la terza squadra italiana ci abbia messo così in difficoltà, mentre i campioni d’Italia sono usciti con una squadra mediocre come il Lione. Forse è proprio vero ciò che si dice sugli arbitri italiani".