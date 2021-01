La bravata a Courmayeur, il video postato da Georgina e poi rimosso, quello a bordo piscina con la neve intorno ma l’indicazione geografica Torino (in realtà si racconta siano le Terme di Pre Saint Didier), poi il ritorno. Cristiano Ronaldo si è goduto due giorni a Val Veny per festeggiare il compleanno della compagna, violando il dpcm e approdando in Valle d’Aosta dal Piemonte, per qualche ora nella neve, tra gite in motoslitta, cena romantica e così via. Un fatto che senza i social sarebbe probabilmente passato inosservato, ma su cui ora stanno indagando i carabinieri del Gruppo Aosta. Ronaldo, tra l'altro, potrebbe non rischiare neppure la multa di 800 euro (per lui e la compagna): stando a quanto riporta Tuttosport, la violazione avrebbe dovuta essere contestata dalle forze dell’ordine in presenza, cioè avrebbero dovuto cogliere CR7 per le vie di Courmayeur e accertare anche le motivazioni del viaggio. Insomma, tra una bravata e le polemiche sono stati due giorni di discussioni, terminati con il ritorno a Torino e alla Continassa. E con una partitella a cui ha preso parte anche Andrea Pirlo. Come riporta Tuttosport, quello che non è mai successo in carriera si è materializzato nella partitella che, come di consueto, conclude ogni seduta e alla quale ha preso parte anche l’allenatore bianconero: palla di Pirlo che con un lancio serve un assist per CR7. E i due, ovviamente, hanno vinto. Loro con Danilo, Di Pardo, McKennie, Szczesny e Arthur. Ronaldo è pronto a tornare, con l'entusiasmo giusto dopo le polemiche. E la bravata...