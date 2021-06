Un'ottima giornata per il mercato azionario italiano, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +0,31% e lo spread Btp/Bund che addirittura cala di tre punti e si attesta ora su quota 97.



Non altrettanto bene, però, il titolo Juventus, che chiude la settimana con un -1,62% in questo venerdì d'inizio Europei. Resta positiva la performance dell'ultimo mese (+8,49%) ma se ampliamo lo sguardo all'ultimo anno il semaforo è rosso: -22,50%.



In sostanziale equilibrio invece il titolo "di famiglia" Exor: un quasi impercettibile ribasso del -0,03%.