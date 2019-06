Ne ha scritto l'agenzia Reuters: l'azionario italiano al momento è in leggero ribasso. Il rimbalzo di ieri aveva preannunciato tutt'altro, ma dai mercati USA e asiatici sono arrivate poche indicazioni. A Piazza Affari, insomma, i cali sono arrivati un po' ovunque: ma a strappare la copertina ci ha pensato la Juventus, in ribasso del 3% circa proprio mentre sembra concretizzarsi la possibilità che Sarri possa diventare il nuovo allenatore. Insomma, una notizia che trova riscontri anche in Borsa, e che dalla Borsa raccoglie perfettamente le prime valutazioni degli addetti ai lavori. E' un rischio, il nuovo corso. Vedremo se pagherà.