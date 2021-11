Cassano, alla BOBOTV, commenta così l'operato di Fabio: "Capisco l'Inter che non se lo poteva permettere, ma la Juve che l'ha ceduto... mi sembra davvero folle. 40 milioni? Ma nemmeno per 400 l'avrei dato. E il ds che l'ha venduto, Fabio Paratici, non sa neanche come si è ritrovato al Tottenham. Cedere Cancelo è sputare in faccia al calcio, è un fenomeno, farebbe la differenza anche da mezzapunta".