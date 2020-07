Toni Kroos alla Juventus: sì o no? Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione secondo la quale i bianconeri starebbero provando a convincere il Real Madrid a cedere il centrocampista tedesco, soprattutto se le Merengues dovessero prendere Donny van de Beek dall'Ajax, che, tra l'altro, piace anche alla Juve. Il possibile arrivo di Kroos a Torino ha scatenato i tifosi bianconeri, che sui social si dividono tra chi lo vorrebbe vedere subito in bianconero e chi invece è meno convinto per diversi fattori.



