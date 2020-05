Mimmo Malfitano ha parlato a Radio Marte: "Higuain è l'attaccante più forte che esista e a Napoli ha dimostrato di essere un grandissimo bomber, degno erede di Antonio Careca, José Altafini e Luis Vinicio".



RIMPIANTO - "Per me resta sempre un rimpianto. Sono convinto che se fosse rimasto a Napoli, questo benedetto scudetto lo avremmo vinto davvero. Dispiace che viva una situazione di disagio. E' vero che è andato alla Juventus, ma non credo che si sia trovato bene a Torino e che si stia trovando bene adesso. Anche l'esperienza a Londra col Chelsea non è stata per lui indimenticabile. Sotto sotto, il Pipita sente la nostalgia del periodo napoletano".