Piero Chiambretti sgancia la bomba. A Tiki Taka, il noto presentatore ha parlato così del futuro di CR7 in bianconero: "Ronaldo ha deciso di lasciare la Juventus, per un'altra destinazioni. Fonti vicine al giocatore? Si dice sempre così, non ci sono segreti. Dove andrà? Non volevo dirle ma le dico, o Real Madrid o Atletico. Segnatelo".