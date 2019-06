Your browser does not support iframes.

Tra i profili più caldi del momento sul popolare social network Instagram c'è senza dubbio anche quello della bellissima Valentina De Nucci. Laureata in legge e appassionata di fitness, nonché ambasciatrice del noto ristorante Beato Te a Milano, la splendida Valentina ha però un altro grande interesse che fa sognare i tifosi. Quello per la Juventus, dimostrato da uno scatto social con tanto di messaggio dedicato: "Ebbene sì ragazzi, sono Juventina!

Eravate in tanti a chiedermi che squadra tifassi ma non ve lo avevo mai detto! Quale momento migliore per svelarvelo se non dopo la notizia importante di ieri? Cosa ne pensate di Sarri, il nuovo allenatore della Juve? Voi che squadra tifate?".



Scopritela nei suoi scatti più belli nella nostra gallery dedicata.