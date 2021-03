1









Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato della gestione di Cristiano Ronaldo dopo la tripletta del portoghese al Cagliari: "E' sicuramente un giocatore importante per la Juventus. Probabilmente dovrebbe essere gestito in modo diverso - ha detto l'allenatrice dell'Italia ai microfoni di 90° Minuto - considerata l'età e le tante partite che ha giocato finora. La gara di Champions contro il Porto non è stato solo lui a sbagliarla, ma è stata giocata male da tutta la squadra".