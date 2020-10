Luca Zanimacchia, arrivato al Saragozza qualche settimana fa in prestito dalla Juventus, ha già esordito con la formazione iberica: per lui due buoni spezzoni che hanno contribuito alle vittorie contro Alcorcon e Albacete, in Liga 2. Da oggi però il centrocampista classe 1998 si sentirà meno solo in terra aragonese: è appena sbarcata in città - apprendiamo da Instagram - la sua bellissima fidanzata Alessia Lazzarini, fresca di laurea (con 110 e lode!) proprio in Scienze linguistiche e letterature straniere all'Università Cattolica di Milano. Quale aiuto migliore, dunque, per imparare lo spagnolo?



