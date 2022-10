Il passaggio dalallaè stato uno di quegli eventi che a molti ha fatto pensare: ok, sul mercato può davvero succedere di tutto. In quegli anni la strategia del club bianconero era chiara: prendere i più forti delle rivali, per rinforzare la squadra e indebolire le altre. Nel 2016, quindi, Madama paga la clausola al Napoli e si aggiudica le prestazioni del miglior attaccante del campionato italiano, Gonzalo, per non andarsene mai. Lo dimostrano i tanti messaggi che questa sera affollano i social, dei supporter bianconeri che fanno raccolta delle immagini e delle emozioni che Higuain ha regalato negli anni a Torino.L’annuncio in conferenza stampa, il primo gol, quelli contro il Napoli e la storica rete scudetto contro l’Inter. Sono tante le immagini che compongono la storia di Higuain alla Juventus.