Marco, a Rai 2, ha parlato della Juventus e di Kean: "La nostra Nazionale ha giovani molto interessanti, tra cui anche Moise Kean. Lo juventino si è sbloccato in Nazionale trovando ben due volte la porta: anche ieri l’ha trovata, ma quella sbagliata… battute a parte, questa Nazionale puo fare molto bene. Si dice che l’Italia stia cercando un centravanti. Per me ce l’abbiamo già: è Immobile".