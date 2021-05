La sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto, con una battuta a tema calcistico, alle domande riguardanti una sua prossima candidatura alla guida del capoluogo piemontese: "Più facile resti Pirlo che io mi ricandidi. Secondo me merita fiducia". L'attuale prima cittadina, infatti, non sarebbe intenzionata a ricandidarsi per la prossima tornata elettorale. Tra le motivazioni, anche le conseguenze legali della tragedia di Piazza San Carlo, l'incidente occorso il 3 giugno 2017 quando la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid venne proiettata nella piazza salotto di Torino.