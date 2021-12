"L'allenamento è divertimento". E poi i richiami, le - tante - urla e un uomo solo al comando, sempre. In uno dei momenti più delicati della stagione, tutti attorno alla sua figura. Tifosi (che applaudono), giocatori (che ascoltano) e ambiente scandito dai ritmi dettati da Max, solo da Max. Che chiede: intensità, allargare il campo, farsi vedere, giocare forti palla addosso, palla alta e palla dietro.L'obiettivo delle due partitine è conquistare e ripartire, giocare su tutto il campo e aggredire. Stare con la testa dentro al match, insomma. Elemento imprescindibile per una squadra d'alta classifica e con enorme tasso di qualità, proprio come non si è dimostrata la Juventus. Il momento cult?C'è un altro aspetto curato con cura da Allegri: la pressione sul portatore di palla avversario. "Bisogna saltargli addosso", dice. "Non devono fare neanche un cross", aggiunge.Non mancano poi le risate, le battute, appunto il divertimento. Quandosi scontra con De Sciglio e passa metà dell'allenamento a toccarsi il ginocchio, il tecnico chi chiede informazioni. "Male al ginocchio", risponde Federico. E Max: "Tanto ne hai due...". Il clima non sarà quello del cazzeggio creativo, però la testa ogni tanto va lì, a sdrammatizzare per tutto e tutti, in particolar modo in questo momento dove tutto sembra nero e servirebbe aggiungere un po' di bianco.