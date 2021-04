Ieri sera, al termine di Juventus-Napoli, anche la splendida conduttrice tv Caterina Balivo ha voluto esprimere il suo punto di vista attraverso Twitter. "Che peccato questo stop - ha scritto la donna, tifosissima della squadra azzurra -. Non siamo riusciti a pareggiarla, poteva andare meglio, non è stato così. Io però credo ancora nella zona Champions!". La Balivo, terza classificata a Miss Italia nel 1999, è ormai un volto televisivo fra i più noti; nelle ultime settimane ha fatto parte della giuria del talent "Il cantante mascherato" in onda su Rai1.



Gli ultimi scatti “social” di Caterina Balivo nella nostra fotogallery