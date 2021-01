Napoli-Fiorentina, lunch match di questa 18^ giornata di Serie A che fa da preludio alla Supercoppa contro la Juventus di mercoledì sera, avrà luogo regolarmente alle 12.30. Questo perché la Asl Napoli 1, la stessa che era intervenuta per bloccare Juve-Napoli del 4 ottobre, e che ha bloccato 3 giocatori, allenatore e magazziniere dell'Empoli settimana scorsa in Coppa Italia per essere stati a contatto con un positivo a inizio gennaio, ha dato il via libera perché oggi allo stadio Maradona si possa giocare il match contro la Fiorentina.

I FATTI - La Asl partenopea è intervenuta anche in questo caso, sia chiaro. Ma in maniera più soft rispetto ai precedenti sopra citati. Dopo la positività di Fabian Ruiz emersa ieri, infatti, l'azienda sanitaria ha disposto un nuovo giro notturno di tamponi, stabilendo che in caso di negatività di tutti gli altri membri del gruppo squadra, oggi si sarebbe giocato. Detto, fatto: stamattina tutti negativi, confermato solo Ruiz (oltre al "lungodegente" Osimhen) positivo, quindi si gioca!



TUTTO CHIARO - La situazione l'ha spiegata chiaramente il giornale napoletano Il Mattino, che quando ancora non erano arrivati gli esiti del giro notturno di tamponi aveva scritto: "L’Asl Napoli 1, la stessa che a ottobre vietò la partenza per Torino dopo la positività di Zielinski ed Elmas, sta monitorando da vicino tutta la faccenda e ha solo chiesto i contatti stretti (ovvero i familiari) di Fabian Ruiz. Dovessero emergere altri casi di infezione, ipoteticamente non è scontato che al Napoli venga data l’autorizzazione di andare al Maradona per giocare. Ma non si arriverà a questo, anche perché la situazione è diversa rispetto alla vigilia di Juve-Napoli. Stavolta non dovrebbero esserci ragioni di «salute pubblica»".

INSOMMA - Pre-trasferta con la Juve c'era la salute pubblica di mezzo. L'Empoli è stato costretto a rinunciare a tre giocatori e all'allenatore per essere stati a contatto con un positivo. Con la Fiorentina si può giocare.