Juve-Atalanta come le Olimpiadi di Tokyo. Disciplina? Staffetta 4x100. Vi dice niente? Medaglia d'oro conquistata da Filippo Tortu e i suoi compagni, con la testa del corridore classe '98, però, sempre proiettata sulla Juve. E chissà se sabato avrà visto l'amichevole della squadra di Allegri contro l'Atalanta, quando- Stavolta, allo Stadium, erano in tre. E al posso del testimone tra le mani c'era un pallone tra i piedi. Al sicuro, quando ce l'ha Cristiano Ronaldo, che lo prende in consegna nell'area di rigore bianconera portandolo fino a centrocampo,. Il traguardo è l'area di rigore, dove taglia il campo servendo Dybala che in diagonale imbuca il portiere avversario.- Un gol da stropicciarsi gli occhi, e non è escluso di vederne altri così nel corso della stagione.. Un'azione studiata e costruita dal tridente d'attacco che ha già mandato segnali positivi ad Allegri. Date palla e campo a quei tre, al resto pensano loro. Per la felicità dello juventino Tortu.