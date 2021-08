. La Joya, dopo alcune stagioni complicate, ripartirà questa sera come riferimento centrale dell’attacco bianconero, con- È stato proprio il tecnico toscano ad elogiarlo e allo stesso tempo caricarlo di responsabilità: “Sa anche lui che le ultime due annate non sono state al livello delle sue potenzialità. Per giocare a calcio a grandi livelli bisogna allenarsi con una certa intensità.- Al netto della consueta pretattica di Allegri, Dybala sarà titolare a Udine. Vicino a lui, nel tridente provato più volte in allenamento e nelle ultime amichevoli, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. I tre avranno il compito di muoversi molto per cercare di dare pochi punti di riferimento alla solida difesa a cinque di Gotti.- Dybala ha un ottimo feeling con l’Udinese. La squadra friulana, contro cui ha già siglato ben otto reti, è infatti. La Joya, inoltre, contro i bianconeri di Udine ha fornito in tutto sei assist: anche in questo caso si tratta di record personale.- L’unico piccolo neo, in questo momento, sembra riguardare il rinnovo. Il suo agente Antun ha già incontrato più volte la società, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Le parti si ritroveranno nei prossimi giorni: la sensazione è che per la fumata bianca per il prolungamento con la Signora sia solo questione di tempo.