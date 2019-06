L'Uruguay non è andato oltre il 2-2 nella seconda partita della sua Copa America, contro il Giappone. Questo il comunicato a riguardo della Juventus:



"Dopo la schiacciante vittoria per 4 a 0 sull'Ecuador all'esordio in Copa America, l'Uruguay non è riuscito a replicarsi contro uno dei due paesi ospiti della competizione, il Giappone.



Contro la Selezione del CT Hajime Moriyasu, la Celeste dà vita a uno spettacolare 2 a 2 con tantissime emozioni, nel quale Rodrigo Bentancur e Martin Caceres sono rimasti in campo per tutto l'arco dell'incontro.



All'Arena do Gremio sono i giapponesi a passare in vantaggio al 25' con Koji Miyoshi. Il VAR però assegna un rigore all'Uruguay per un fallo su Edinson Cavani, che Luis Suarez trasforma prima dell'intervallo. Miyoshi si ripete anche nel secondo tempo, portando nuovamente in avanti i suoi, ma al 66', il colpo di testa da corner di Jose Gimenez pareggia i conti. Il 2 a 2 rimane il risultato finale, nonostante le tante occasioni e i due legni colpiti dall'Uruguay, che nella notte tra lunedì e martedì affronterà il Cile per assicurasi la qualificazione.



I prossimi impegni internazionali per i Bianconeri sono quelli del Brasile di Alex Sandro, in campo domani sera con il Perù alle ore 21:00 CEST, stesso orario dell'Italia Under 21 di Moise Kean con il Belgio".