Juan Cuadrado, l'uomo derby. Da qualche tempo il colombiano è il vero fattore delle gare contro il Torino, decisivo e determinante anche più del solito. Gol all'ultimo minuto, assist e tanto altro: un'autentica bestia nera per la tifoseria granata, che nei 15 derby giocati Cuadrado ci ha messo lo zampino con 3 gol e 9 assist. Sempre l'uomo in più.



DERBY E RINNOVO - L'ago della bilancia, che gode di un'infinita stima di Max Allegri, che appena può lo esalta sempre e comunque. Può giocare ovunque, dà equilibrio e tranquillità in tutti e tre i ruoli della fascia. Ecco perché la Juventus se lo tiene stretto, trattando il rinnovo. Nelle offerte ha provato prima di tutto a offrire una riduzione dell'attuale ingaggio da 9 milioni lordi: una prima proposta che non era stata recepita al meglio dal colombiano e dai suoi agenti ma che, con il passare dei giorni e delle trattative si è avvicinata alle richieste di Cuadrado per trovare un'intesa. La firma arriverà e in tempi anche abbastanza brevi, ma resta solo il dubbio della durata dell'accordo, se annuale con opzione per una seconda annata o se direttamente biennale con un ingaggio da 4 milioni netti fra fisso e bonus. Prima il derby, poi la firma.