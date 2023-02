Dall'interrogatorio in Procura di Paolo, 65 anni, presidente del collegio sindacale della Juve dal 23 novembre 2009 al 29 novembre 2021. Riportato dal Corriere della Sera:- "Il problema delle plusvalenze non è mai giunto alla nostra attenzione. Se posso osare, siamo andati anche a leggere la nuova relazione di Deloitte, che non effettua rilievi sul tema plusvalenze".